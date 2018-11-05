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Ambargo muafiyeti sadece 6 ay ile sınırlı, Ya sonra?
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ambargo muafiyeti sadece 6 ay ile sınırlı, Ya sonra?

Amerika'nın İran'a yönelik muaf tuttuğu 8 ülke içinde Türkiye'nin de bulunması büyük bir sevinç yarattı. Ancak bu muafiyet süresinin sadece 180 gün ile sınırlı kalması kafalarda soru işareti oluşturdu. ABD, 6 ay sonra Türkiye'den petrol ve doğalgaz ithalatını kesmesini isteyebilir.

Amerika'nın İran'a yönelik muaf tuttuğu 8 ülke içinde Türkiye'nin de bulunması büyük bir sevinç yarattı. Ancak bu muafiyet süresinin sadece 180 gün ile sınırlı kalması kafalarda soru işareti oluşturdu. ABD, 6 ay sonra Türkiye'den petrol ve doğalgaz ithalatını kesmesini isteyebilir.

PETROLÜN YÜZDE 60'NI 8 ÜLKE ALIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

PİYASALAR RAHATLADI AMA SORU İŞARETLERİ BİTMEDİ

 Washingtonda yapılan basın toplantısını büyük bir dikkatle dinleyen dünya kamuoyunda belirsizliğin ortadan kalkmasına rağmen, önümüzdeki 180 gün sonra muaf tutulan ülkelerin İranla petrol ve enerji başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin bitirilmesini isteyebileceği öne sürülüyor. İran'ın petrol ticaretinin yüzde 60'ını oluşturan bu sekiz ülke içinde yer alan Türkiye'nin 6 ay sonra petrol ve doğalgaz konusunda en büyük tedarikçisi olduğu İran'dan nasıl soyutlanabileceği büyük bir soru işareti. 

ERDOĞAN, ÜLKEMİ DOĞALGAZLA ISITIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, kışın biz insanlarımızı petrol ve doğalgaz ile ısıtıyoruz. Bu kaynağa komşumuz olan İran'dan ulaşıyoruz. Onlardan petrol ve doğalgaz alımını kesemeyiz açıklamasında bulunmuştu. Önümüzdeki dönemde ABD'nin yeniden dönüp, halen İranla ticaretini sürdüren ülkelere bu dönem zarfında gerekli hazırlıkları yaparak ilişkilerini sonlandırıp sonlandırmadığını inceleyeceği ise ABD kaynaklarından edinilen bilgiler içinde.

 


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