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Ambargo delme davasında karar çıkmadı
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ambargo delme davasında karar çıkmadı

ABD’de görülen ‘ambargo delme’ davasında karar çıkmadı. Görüşmelere bugün TSİ 17.15’de devam edilecek. Jüri üyeleri, tutuklanma görüntülerini, Zarrab’ın mahkemede çizdiği diyagramları ve fotoğraf yapıştıracak panolar istedi. Jüri üyeleri, Cuma günü bir sonuca varamazsa, karar Noel tatili sebebiyle 3 Ocak’a kalacak.

ABD'de görülen ‘ambargo delme' davasında karar çıkmadı. Görüşmelere bugün TSİ 17.15'de devam edilecek. Jüri üyeleri, tutuklanma görüntülerini, Zarrab'ın mahkemede çizdiği diyagramları ve fotoğraf yapıştıracak panolar istedi. Jüri üyeleri, Cuma günü bir sonuca varamazsa, karar Noel tatili sebebiyle 3 Ocak'a kalacak.

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TEK SANIK ATİLLA

Jüri üyeleri, Yargıç Richard Berman'ın talimatlarını dinledikten sonra, tutuklu yargılanan tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili karar vermek üzere müzakerelere başladı.

YARGIÇ JÜRİ ÜYELERİNE TALİMAT VERDİ

Yargıç Richard Berman, müzakereler başlamadan jüri üyelerine bazı talimatlar verdi. İşbirliği tanımına kapsamlı açıklamalar getiren;

Yargıç Berman, şunları söyledi:

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Bildiği halhde suça iştirak etmediyse, bu onu işbirlikçi yapmaz.

Eğer sanık suçun işlendiği dönemde bu grupla ilişkiye girmişse, suç sonuna kadar işlenmiş sayılır.

Bu adil kapsama bölgesi içinde işbirliği sürecini devam ettirdiği sürece, masumca bir katılım olsa dahi bu onu suçlu yapar.

Eğer sanık iyi niyetle bu işbirliğine karıştıysa, işbirliği suçundan yargılanamaz.

Eğer sanık iyi niyetle bu işbirliğine karıştıysa, işbirliği suçundan yargılanamaz.

İTİRAZ HENÜZ KARARA BAĞLANMADI

Yargıç Berman, Atilla'nın savunma avukatlarının dün yaptığı ‘ yargılamanın hükümsüz kılınması' yolundaki başvuruyu ise henüz karara bağlamadı. Savcılığa savunmanın itirazına ilişkin cevap vermek üzere TSİ 01.00'a kadar süre tanıdı.

Savunma avukatlarının bu talepte bulunmasının sebebi ise dünkü duruşmada Savcı Yardımcısı David Demton'un Atilla'ya çapraz sorgu sırasında yönelttiği şu soruydu: “ BDDK raporunun sonucunda İran'a yaptırım uygulaması konusundaki kararların ihlal ettiği sonucuna varılmıştı, doğru mu?

SAVUNMA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Bu soru üzerine Atilla'nın avukatı Cathy Fleming itiraz etmişti. Yargıç Berman ise tarafları kürsüye çağırıp bu konuyu 15 dakika görüşmüştü. Avukatlar, Dentop'un bahsettiği raporu yazan kişinin, FETÖ firarisi Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Cantez olduğunu ve raporun peşin hükümlü ifadelerle dolu olduğunu vurguladı.

İKNA HİÇ DE KOLAY DEĞİL

Ancak, avukatların Yargıç, Berman'ı ikna etmeleri hiç de kolay değil. Mahkeme kayıtlarına yansıyan kürsüdeki özel sohbete Berman, savcının bu soruyu neden soramayacağını açıklamalarını istedi. Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, Canıtez'i duruşmada çapraz sorgulamaya alamayacakları için müvekkilinin savunma hakkının ihlal edileceğini ileri sürdü.


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