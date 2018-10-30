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Amazon'un patronu Bezos 2 günde 19 Milyar kaybetti
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Amazon'un patronu Bezos 2 günde 19 Milyar kaybetti

Ekim ayı başından beri peş peşe sert düşüşler yaşayan Amazon, sahibi Jeff Bezos'a 2 günde 19 Milyar Dolar kaybettirdi.

Ekim ayı başından beri peş peşe sert düşüşler yaşayan Amazon, sahibi Jeff Bezos'a 2 günde 19 Milyar Dolar kaybettirdi.

DÜNYA'NIN EN ZENGİN ADAMI

Dünya'nın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Nasdag'da yaşanan düşüşten ciddi şekilde etkilendi.

 

SERT DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Cuma günkü seansta yüzde 7.8 değer kaybeden Amazon, dün devam eden olumsuz etkiler sonucu 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşarken bu sert düşüş sonrası Bezos, toplamda 19.2 milyar dolar kaybetmiş oldu. Amazon hisselerinden üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de 10 Ekim'de yüzde 6.2, 24 Ekim'deyse yüzde 5.9 düşüş yaşanmıştı.

AMAZON'UN PİYASA DEĞERİ 750 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Şirketin bir ara 1 trilyon doları geçen piyasa değeri, ekim ayındaki yüzde 24'lük düşüş sonrası 750 milyar dolara dek geriledi.
Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 31 artması Bezos'un dünyanın en zengin kişi yapmıştı.


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