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Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor

Unutkanlık probleminizin her geçen gün arttığını hissediyorsanız, hafıza problemleri yaşıyorsanız veya günlük işlerinizi yapamaz hale geldiyseniz demansın kapınıza dayanmış olabileceğini işaret eden uzmanlar, 65 yaş ve üstü kişilerde görülen demans yani bunama ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Alüminyum kaplar, tencereler ve alüminyum folyolar içerisinde pişirilen yiyeceklerden uzak durulmasının şart olduğunu kaydeden uzmanlar,  halk arasında bunama olarak bilinen demansın, dünya nüfusunun yaşlanması ile hızla yayınlaştığını belirtiyor.

Hastalığın özellikle 65 yaş ve sonrasında ortaya çıkabildiğini söyleyen uzmanlar, davranış bozuklukları, sosyal ve mesleki aktivitelere ait bozukluklar ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaların demansın varlığına bir işaret olduğunu belirtiyor. 

Belirtiler hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Hafif evrede isimleri unutmak, eşyaları koydukları yerleri hatırlamakta güçlük çekme ve uzak hafıza görece korunmuş olup daha çok yakın bellek ile ilgili problemler yaşanmaya başlar.

Kişinin konuşma miktarı giderek azalır ve özellikle karmaşık konular konuşulurken sözcük bulma zorlaşır. Orta evrede ise bellek bozukluğu daha ilerlemiş olup eski olayların da unutulduğu gözlenir.

Kişi-yer-zaman kavramlarında bozulmalar olur ve hasta tanımadığı çevrelerde kaybolmaya başlar. Anlama bozuklukları, yanlış anlamalar ve bunlara bağlı olabilecek davranış kusurları ve sanrı, varsanı (halüsinasyon) gibi psikiyatrik belirtiler ortaya çıkar.

Giyinmede, tuvalet ve banyo gereksinimlerinin giderilmesinde bağımsızlık giderek azalır. İleri evrede ise hasta tamamen geçmişte yaşar, aile üyelerini tanıyamayabilir.

Konuşma tamamen konuyla ilişkisiz hale gelir ve sonunda tamamen yitirilir. Amaçsız gezinme, tekrarlayıcı hareketler, huzursuzluk ve bağırma sık görülür. İdrar ve büyük abdestini tutamama da tabloya eklenir.


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