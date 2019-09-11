Altın Koza Film Festivali jürisi belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz'ın üstlendiği jüride görev alacak diğer isimler, İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykun Turanve Uğur Vardan

TECRÜBELİ İSİMLER JÜRİDE

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi belli oldu. Türk sinemasının önemli kilometre taşlarından birisi olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisinde, alanında birbirinden değerli olan isimler yer alıyor. Jüri Başkanlığını oyuncu ve yazar Serra Yılmaz'ın üstlendiği jüride; yönetmen İlker Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.

Ünlü oyuncu ve yazar Serra Yılmaz 26. Altın Koza Film Festivalinin jüri başkanlığına seçildi.

DÜNYA PROMİYERLERİNİ ADANA YAPACAKLAR

Festivalin ön jürisi tarafından seçilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalisti filmler, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 12 film: Barış Atay'ın yönettiği 'Aden', Burak Çevik'in yönettiği 'Aidiyet', Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan 'Bağlılık-Aslı', Serhat Karaaslan'ın yönettiği'Görülmüştür', Nihat Durak'ın yönettiği 'Kapı', Eylem Kaftan'ın yönettiği 'Kovan', Pelin Esmer'in yönetitği 'Kraliçe Lear', Ali Aydın'ın yönettiği 'Kronoloji', Kıvanç Sezer'in yönettiği 'Küçük Şeyler', Cenk Ertürk'ün yönetitği 'Nuh Tepesi', Köken Ergün'ün yönetitği 'Şehitler' ve Cihan Sağlam'ın yönettiği 'Uzun zaman Önce'. Filmlerden üçünün dünya prömiyerini, dördünün Türkiye promiyerini Adana'da yapacağı festivalde beş film ise yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.

ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Festivalde bu yıl filmler; "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği "Altın Koza Ödülleri" ise, 28 Eylül' 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü'de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 26. Altın Koza Film Festivali için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.