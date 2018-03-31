Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor

Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve Cumhuriyet altını kaç lira oldu? 31 Mart Cumartesi altın fiyatları ne oldu?

ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA

Altın bugün yine yükselişte. Son haftalardaki genel yükseliş bugünd de sürecek gibi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 168,49'dan alınıp 168,60 liradan satılıyor.

İşte 31 Mart 2018 Cumartesi 2018 çeyrek altın kaç lira? Altın gramı ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Sorulanının cevapları

ALTIN'DA SON FİYATLAR

Altının yükselişi sürüyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine sebep oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın 168,49 liradan alınırken, 186,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 270,09 liradan alınırken 276,20 liradan satılıyor. Yarım altın da 538,49'dan alınırken 552,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 115,00 liradan alınıp 1127,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2700,91 liradan alınırken 2743,41 liradan satılıyor.