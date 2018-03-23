Altın fiyatları durdurulamıyor! Çeyrek altın kaç lira?

Altının gramı 170 lirayı aştı. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna cevap arıyor.

ALTIN NEREYE GİDİYOR?

23 Mart Cuma yani bugün altının gramı 170, 68'den alınıp 170 TL'ye satılıyor.

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Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve Gram altın kaç lira? Soruları çok daha sık sorulmaya başladı. 23 Mart 2018 günü oranlar hızlı yükselişini koruyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş yaşıyor.

KAPALIÇARŞI'DAN SON HABERLER

Altın 170-171 lira olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

170.68 liradan alınırken, 170.71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 268 TL'den alınırken 274 TL.'den satılıyor. Yarım altın da 535.49'dan alınırken, 170.71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1104.00 liradan alınıp 111.6.00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5'da 2685.86 liradan alınırken 2728.13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanıyor, ardından işçilik ve kar payı ile satılıyor.

Bu kısım satın alınan yere göre değişebiliyor. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere içi çeşidi bulunuyor.