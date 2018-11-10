Altay tankı seri üretime geçiyor: 250 adet üretilecek

Türkiye milli savunma sanayiinde çağ atlıyor. Yerli imkanlarla üretilecek olan ilk zırhlımız Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalanan anlaşmaya göre 250 adet Altay tankı üretilecek. İlk üretim 18 ay sonra tamamlanacak.

Savuna Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir, Altay tankıyla ilgili gelişmeleri Twitter hesabından duyurdu. 250 adet Altay muharebe tankının seri üretimi konusunda anlaşmaların tamamlandığını belirten Demir, "İlk ALTAY tankı 18 ay sonra KKK'ya teslim edilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini paylaştı.

ALTAY TANKI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Seri üretimin ilk aşamasında motor ve transmisyon dışında yurt dışından temin edilen ve yerlileştirilmesinde çok büyük sorun bulunmayan birkaç unsur bulunuyor.



Altay, ülkemiz tarafından geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı.



Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyan Altay'ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmesi muhtemel her türden harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO operasyonlarının gereksinimleri göz önünde tutuldu.



Altay, modern tanklarda bulunan en güncel teknolojilerle donatıldı.



Altay, sahip olacağı müthiş ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket yeteneğiyle TSK'nin sahadaki en önemli araçlarından biri olacak.



Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay'ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm'lik 55 kalibre top mevcut.



Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi maksadıyla Altay'a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor.



Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek.



Altay'da, her çeşit tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin olduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan yardımcı sistemler de var.