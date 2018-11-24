Altan Erkekli'den Talat Bulut'a yanıt geldi

Ünlü oyuncu Altan Erkekli, Çağan Irmak imzalı "Bizi Hatırla" filminin galasında magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım" diye konuşan Erkekli'ye Talat Bulut'tan taş gelmişti.

Altan Erkekli, bir röportajında çıkan “Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım” başlıklı röportajıyla başlayan tartışmayla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Oyuncu, Talat Bulut'un “Ah canım, kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek çok zor” açıklaması hatırlatılınca, “Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Nerede oturacağıma onlar karar versin, ona göre yaşayalım” dedi.