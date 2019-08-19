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Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de top koşturan Alper Potuk'un maaşında indirime gittiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de top koşturan Alper Potuk'un maaşında indirime gittiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Alper Potuk'un maaşında oyuncunun isteği üzerine indirime gidildiği vurgulandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Alper Potuk daha öncesinde yapılan sözleşme ile sarı lacivertli takımdan yılda 9,9 milyon lira kazanıyordu. Yeni sözleşme sonrasında 28 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı 6 milyon lira olarak belirlendi.


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