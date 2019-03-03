Almanya Ozana Kabak'ı konuşuyor

Bundesliga'da oldukça kötü bir sezon geçiren Stuttgart'ta Ozan Kabak adeta bir ilki başarmanın heyecanını yaşadı. Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan son maçta Hannover karşısında ağları 2 kez havalandırdı.

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart kendisi için çok büyük önem ifade eden Havvoner karşısında adeta küllerinden doğdu. Hannover 96'yı 5-1 mağlup eden Stuttgart'ta Ozan Kabak attığı 2 golle takımına hayat vermeyi ihmal etmedi.

2 Kez Havalandırdı

Düşme hattından kurtulmak isteyen Stuttgart rakibini 5 golle bozguna uğratırken mücadelede çok iyi bir grafik çizen Ozan Kabak'ın 16 ve 45. dakikalarda rakip fileleri havalandırması Almanya gündeminde de geniş yer buldu.