Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay geldi

Fransa Ulusal Meclisi, Fransa ve Almanya arasında kurulacak ve senede iki kere toplanacak olan ortak meclise onay verdi. Anlaşmanın Almanya Federal Meclisi tarafından da onaylanmasıyla, her iki ülkeden 50 milletvekilinin katılımıyla oluşturulacak yeni mecliste, iki ülke arasında derinleştirilmesi öngörülen işbirliği süreçleri takip edilecek.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, "Böylesine özgün bir parlamenter grup oluşturmak ilişkilerimizin ne kadar yoğun olduğunun kanıtıdır." diyerek oylamadan çıkan sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Almanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşması 22 Ocak'ta yenilenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın Avrupa'nın bütünleşmesine hız kazandıracağını ve Avrupa'nın dünyadaki yeni fırtınalara karşı halkların koruma kalkanı olması gerektiğini aktarmıştı.