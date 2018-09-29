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Almanya'dan küstah camii kararı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Almanya'dan küstah camii kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde skandal bir karara imza atıldı. Erdoğan'ın bugün yapacağı Köln Merkez Camii'nin açılışına cemaatin ve diğer vatandaşların katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Camnii açılışda, sadece davetli olan 500 kişi yer alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde skandal bir karara imza atıldı. Erdoğan'ın bugün yapacağı Köln Merkez Camii'nin açılışına cemaatin ve diğer vatandaşların katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Camnii açılışda, sadece davetli olan 500 kişi yer alabilecek. 

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Diyanet İŞleri Türk İslam Birliği (DİTİB), cami çevresinde Erdoğan'ın görmek, açılışa katılmak ve onu dinlemek için gelecek yaklaşık 25 bin kişi için izin başvurusunda bulunmuştu.

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Dün son dakikada bu iznin verilmeyeceği açıklandı. Köln Anaşehir Belediye Başkanı Henriette Reken, Emniye Müdür Uwe Jakop ile birlikte yaptığı açıklamada, "Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetli olan misafirler tarafından yapılabilir. Bunun dışında DİTİB'in belirttiği gibi cami dışında kimsenin toplanmasına izin verilmeyecek" dedi.


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