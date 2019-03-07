Alman turistler Türkiye'ye geliyor

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi son sayısında Türkiye'yi, tarihi-kültürel ve turizm açısından bir kez daha okuyucularına tanıttı. Turizm fuarı ile eş zamanlı tanıtımda Alman gazeteciler ülkemizin tatil için oldukça ideal olmasından bahsetti.

Almanya'nın önde gelen tirajlı gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z) hazırladığı son sayısında başta turizm olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinden bahsetti. UCOM Global tarafından organize edilen yayında, Türkiye'nin turizm cenneti olduğundan bahsedilirken vatandaşlar da Türkiye'ye davet edildi.

Türkiye'ye Davet Ettiler

Toplam 16 sayfalık yayında Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye'ye en fazla turist getiren FTI'ın CEO'su Dietmar Gunz ise ülkemize yatırım yapmaya devam edeceklerini yineledi. Türk turizminden övgü ile bahsedilirken Türkiye'nin güçlü ve olumlu elçisi olduklarını da söyledi.