Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu

Güzel oyuncu Gizem Karaca, film çekimi için konakladığı Fethiye'deki bir otelde aşırı alkol nedeniyle olay çıkarınca, otel yönetimi tarafından kovuldu.

Yeni filminin çekimleri için Fethiye'de bulunan oyuncu Gizem Karaca olaylı bir gece geçirdi. Güzel oyuncu iddialara göre alkolü fazla kaçırınca kaldığı otelde olay çıkarı. Otel personeliyle kavga eden Gizem Karaca'nın otelden kovulduğu iddia edildi.

Başrollerini Gizem Karaca ve Ümit Kantarcılar'ın paylaştığı "Bizim Semtim Çocukları" filminin çekimlerine Fethiye'de devam ediliyor. Çekimler devam ederken burada bir otelde kalan Gizem Karaca, önceki gece alkolün dozunu kaçırınca otel lobisinde çalışanlara bağırdı. Otel çalışanlarının sakinleştiremediği Gizem Karaca'nın otelden ayrılması istendi.

giz

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Milliyet'in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca'yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı. Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

gizem

BAŞKA BİR OTELE YERLEŞTİ

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca'dan otelden ayrılmasını istedi. Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık Asayiş Turizm Astroloji