Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu

Yeni filminin çekimleri için Fethiye'de bulunan oyuncu Gizem Karaca olaylı bir gece geçirdi. Güzel oyuncu iddialara göre alkolü fazla kaçırınca kaldığı otelde olay çıkarı. Otel personeliyle kavga eden Gizem Karaca'nın otelden kovulduğu iddia edildi.

Başrollerini Gizem Karaca ve Ümit Kantarcılar'ın paylaştığı "Bizim Semtim Çocukları" filminin çekimlerine Fethiye'de devam ediliyor. Çekimler devam ederken burada bir otelde kalan Gizem Karaca, önceki gece alkolün dozunu kaçırınca otel lobisinde çalışanlara bağırdı. Otel çalışanlarının sakinleştiremediği Gizem Karaca'nın otelden ayrılması istendi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Milliyet'in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca'yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı. Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

BAŞKA BİR OTELE YERLEŞTİ

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca'dan otelden ayrılmasını istedi. Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.