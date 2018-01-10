Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor

Bilimsel bir gerçek olsa bile mutlu oluyorum denilerek sürekli alışveriş yapmanın zaman ile takıntı haline dönüştüğünü vurgulayan uzmanlar, tanıtımlar, indirimler gibi dış etkenler nedeniyle sürekli farkında olmadan alışverişe yönlendirildiğimizi ifade ediyor.

Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemin al, kullan at dönemi olduğunu paylaşan uzmanlar, ihtiyacımız olmasa bile sırf indirimde olduğu için bazı ürünleri almaya yöneldiğimiz, satın aldıkça büyük bir mutluluk hissi yaşadığımızı belirtiyor.

Özellikle son yıllarda tüketimin sürekli özendirildiğini kaydeden uzmanlar, normal şartlar altında almayacağımız ürünleri, yüzde 70, yüzde 90 indirimli görünce bu fırsat kaçmaz düşüncesiyle aldığımızı, aldıkça memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor. Benzeri pek çok eşyamız varken satın aldığımız bu ürünlerin belli bir süre sonra kullanmaktan vazgeçtiğimizi dile getiren uzmanlar, sonrasında da bu ürünleri attığımızı savunuyor.

Sürekli alışveriş yapma isteğinin hem görsel basında hem de mağazadaki etiketlerle teşvik edildiğini söyleyen uzmanlar, yaşantımızda Alışveriş Merkezi gerçeğinin artık söz konusu olduğunu kaydediyor. Alışverişin artık ihtiyaç için değil zevk için yapıldığını belirten uzmanlar, bir ürün alırken mutlaka buna benim ihtiyacım var mı, ihtiyacım kadarını mı aldım sorularının sorulmasını tavsiye ediyor.

İnsanların ihtiyaçtan fazlasını tutan bir canlı türü olduğunu paylaşan uzmanlar, gerekli gereksiz yığılan ve tutulan eşyalar, bir gün lazım olur telaşı ve düşüncesi, bırakamama ve vazgeçememe durumu ile ilgili olabileceğini hatırlatıyor.