Ali Sürmeli de Çarpışma'da

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çarpışma'nın kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerde oynadığı diziye Ali Sürmeli'de dahil oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı Çarpışma dizisinin kadrosuna yeni bir flaş oyuncu daha eklendi. Ay Yapım'ın Show TV için çekmiş olduğu Çarpışma da artık yeni bir isim daha yer alacak.

Ali Sürmeli'de Dahil Oldu

Bu haftaki bölümde de Kadir kendisini kundakta bir bebek iken terk eden annesini yıllar sonra yeniden bulacak. Son bölümde hücre evi saldırısını organize eden ismin Cansız olduğu belirlenirken bunun için öfkeyle peşinde düşmüştü. Cansız karakterini ise sonunda kimin canlandıracağı da netlik kazanmış oldu. Bu rol de usta oyuncu Ali Sürmeli'nin olacağı netlik kazanmış oldu.