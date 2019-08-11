Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Sonunda kızını kucağına alan Ali Sunal, Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu rahmetli Kemal Sunal'ın 42 yaşındaki oğlu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.