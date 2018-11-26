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Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı

Trabzonspor ile oynanan derbi mücadelesi için Trabzon'a giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bodro-mavili bir taraftar arasında yaşanan kupa polemiği geceye damga vurdu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesi iki kulüp arasında dostluk rüzgarları esti. Maçı izlemek üzere 7 yıl aradan sonra Trabzon'a gelen ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte maçı izledi. Maçtan sonra kenti gezen Ali Koç, Trabzonspor taraftarı olan bir vatandaşın, "Kupamızı ne zaman vereceksin?" sorusuna "Benim kalbimi kırma" yanıtını verdi.

Maçtan önce Trabzon'u gezen Ali Koç, hamsi buğulama yedi. Yürüyüş sırasında bordo-mavili bir taraftar Ali Koç'a 2010-2011 sezonunu hatırlatarak, "Kupamızı ne zaman vereceksin?" diye sordu. Ali Koç, "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" diye yanıt verdi. Öte yandan kentte kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun olan Koç, U-21 maçında yaşanan olaylar nedeniyle de bilgi aldı.

İKİ CAMİA ARASINDA DOSTLUK RÜZGARI ESTİ

Ali Koç, 14 yönetici ile birlikte stada gidip maçı takip etti. Başkan iki takımın geliştirdiği her tehlikeli atakta adeta yerinde duramadı. Maçı büyük heyecan içinde izleyen Ali Koç, yenilgiyle adeta kahroldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturarak izledi. İki camianın bir numaralı isimleri karşılaşma öncesi samimi görüntüler verdi. Maç sonu Ağaoğlu ile Koç dostça ayrılırken bu hareketleri ile örnek oldular.

TELEFONDA TEZAHÜRAT

Bir kısım Fenerbahçe kongre üyesi, Trabzonspor maçını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde izledi. Kulüp Başkan Ali Koç da maç öncesi telefonla görüntülü bağlantı gerçekleştirip tezahürat yaptırdı. 


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