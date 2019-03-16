Ali Koç'tan müdahaleye sert tepkiy

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç oyuncusu olan Hasan Ali Kaldırım'a yapılan sert faul sonrasında yerinden zıpladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulununca olanlar oldu.

Ali Koç'tan Tepki

Bu müdahalenin hemen sonrasında yaşananlara tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona da büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulunurken sarı lacivertli taraftarlar da bu duruma sessiz kalmadı.