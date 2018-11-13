Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken, Koeman'ın yönetiminde kazanmaya başlayan takım yönetimi memnun etti. Cocu'nun gönderilmesinin ardından başta Valbuena olmak üzere oyuncuların performansında görülen yükseliş, takımın çehresini değiştirdi. Fenerbahçe yönetimi TFF kurallarına göre 3 gün içinde yeni teknik direktörünü açıklamazsa sezon sonuna kadar Koeman ile yola devam edebilir.

Koeman yönetiminde ilk maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, devamında Anderlecht'i ve Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Bu maçlarda kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler hücumda ve defansta yükselen bir grafik izliyor.

YÖNETİMİN 3 GÜNÜ KALDI

2 Kasım'da Galatasaray ile oynayan Sarı- Lacivertliler'de ‘geçici teknik adam' sıfatıyla Koeman kulübedeydi. ‘Geçici' olduğu için TFF'ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı. Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman'a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

YÖNETİM KOEMAN'DAN MEMNUN

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler'in konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor.