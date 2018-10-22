Ali Koç, Cocu'ya kapıyı gösterdi: Gidersen kal demem

Süper Lig'de çıkış arayan Fenerbahçe, 9'uncu haftada 9 puanla 15'inci sırada yer aldı. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Fenerbahçe, son hafta Sivasspor deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü. Camiada ciddi şekilde eleştirilen Phillip Cocu'nun istifası beklenirken, Cocu'nun en büyük desteği olan Başkan Ali Koç'un da sabrının tükendiği iddia ediliyor.

Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Cocu ile bir araya gelen Başkan Ali Koç'un Hollandalı isme üstü kapalı olarak istifa et çağrısı yaptığı öne sürüldü. Cocu'ya "Seni Fenerbahçe'ye ben getirdim." diyen Başkan Koç'un "Sana gitme demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok." sözlerini kullandığı öne sürüldü.

9 HAFTADA 9 PUAN

Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu yeniden tartışılmaya başlandı. 9 haftada 9 puan toplayan Hollanda çalıştırıcının gönderilmesi gerektiği Sarı-Lacivertli kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor. Cocu için Başakşehir beraberliği sonrası da aynı söylemler dile getirilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri Rob Jansen ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Yapılan o kritik toplantının tüm detayları da ortaya çıktı.

COCU'NUN MENAJERİYLE TAZMİNAT KONUSU GÖRÜŞÜLÜYOR

Başkan Koç'un, menajer Rob Jansen'in hazır bulunduğu toplantıda Cocu'ya “Seni ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme' demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bilindiği gibi Cocu'nun menajeri Jansen, tazminat için Başkan Ali Koç'tan 3 milyon euro istemişti. Koç ise 1.2 milyon euro verebileceklerini Rob'a iletmişti. Sivas beraberliği sonrası Ali Koç'un nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başlandı.

DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Ali Koç, Sivasspor maçının ilk yarısında Comolli'yi yanına getirerek sahada oynanan etkisiz oyuna tepki gösterdi. Başkan Koç'un karşılaşma sonunda da soyunma odasına giderek futbolcularla sert bir konuşma yaptığı belirtiliyor. Ali Koç'un bu hafta içinde Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.