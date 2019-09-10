Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu'na seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dört yıl boyunca Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda yer alacak. Önceki yönetimde Türkiye'den kimse yoktu. Avrupa Kulüpler Birliği tarafından yapılan olağan genel kurulda başkan ve yöneticiler belirlendi. Juventus kulübü başkanı Andrea Agnelli yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yönetim listesinde yer aldı. Yönetim kurulu listesinde Real Madrid, Ajax, Liverpool, Atletico Madrid, Inter, B. Dortmund, Bayern Münih, Manchester United, Benfica, Barcelona ve O. Lyon gibi kulüplerin başkan ve yöneticileri yer alıyor.