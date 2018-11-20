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Aleyna Tilki'den Şeyma Ilıcalı'ya hayırlı olsun ziyareti
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Aleyna Tilki'den Şeyma Ilıcalı'ya hayırlı olsun ziyareti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kafe açan Şeyma Ilıcalı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlikte sohbet eden ikili, sosyal medyada bol bol paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Şeyma Ilıcalı'yı ziyaret etti. İstanbul'da kafe açan Şeyma Ilıcalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Aleyna Tilki, Şeyma'nın kızı Melisa ile de ilgilendi.

ŞEYMA'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Şeyma Subaşı'yı Bebek'te açtığı sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde ziyaret eden Aleyna, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki, Konya'yı, Kaliforniya'ya benzetmesi sorulunca gülerek cevap vermekten kaçındı.

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ŞOFÖR TUTANA KADAR ARABASINA BİNMİYOR

Kendi arabasına binmeyen Tilki, taksiye bindi. Neden arabasına binmediği sorulunca ise, şoförünü yolladığını ve şoför aradığını belirtti.

KAPADOKYA TURU YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı Ilıcalı birkaç gün önce Kapadokya'ya gitti. Doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı Ilıcalı, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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