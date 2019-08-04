Alexander Sörloth Trabzonspor'da

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Crystal Palace'tan transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth ile resmen sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kadrosuna güçlendirmek için takviyelere devam ediyor. Bordo-mavililer bu kapsamda Crystal Palace forması giyen santrfor Alexander Sörloth ile her konuda anlaşma sağladı.

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri yer aldı.