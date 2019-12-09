Alex de Souza İstanbul'da

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza İstanbul'a geldi. Alex de Souza, bir süredir PRP tedavisi gördüğü bir hastanede basın mensuplarıyla buluşacak.

Brezilyalı eski yıldız, saat 15.00'te yapılacak etkinlikte hem İstanbul'daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex'in yakın arkadaşı Samet Güzel paylaştı sosyal medya hesabından Brezilyalı efsanenin İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafını, 'Kaptan özlemiş' notuyla paylaştı.