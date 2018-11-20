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Albayrak: 24 depoda 50 tondan fazla soğan stoklanmış satılmıyor
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Albayrak: 24 depoda 50 tondan fazla soğan stoklanmış satılmıyor

Soğan fiyatlarında bir haftada yüzde 100'lük artış meydana gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Polatlı'da yapılan baskınlarda 24 depoda 50 tondan fazla soğanın stoklandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, soğan fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kilosu 5 TL'yi bulan soğan nedeniyle stokçuları suçlayan Albayrak, Ankara Polatlı'da gerçekleştirilen baskınlarda 24 depoda 50 tondan fazla soğanın stoklandığını söyledi.

ALBAYRAK, MÜSİAD TOPLANTISINDA KONUŞTU

"Dünyada para sisteminde çoğulculuk ve adaletö başlıklı forumda bir konuşma yapan Bakan Berat Albayrak, "Maliye politikalarında bütçe disiplininde taviz vermeden sıkı duruşumuza devam ediyoruz. Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentilerimiz aynı şekilde devam ederken vergi dışı gelirler de 119 milyar liralık hedefin daha da üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında cari fazla vereceğimiz birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, Eylül gayet iyi geldi. Şimdi Ekim açıklanacak gibi. Belki Ekim'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Ve Kasım… Kasım'da 18 gün itibariyle elhamdülillah ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenmeye koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık" dedi.

TARIMSAL ÜRETİM VE FİYATLARLA İLGİLİ TEDBİRLER ALINACAK

Berat Albayrak, "Tarımda güçlendirilmiş veri altyapısıyla erken uyarı sistemini hızlı bir şekilde devreye alacağız. Tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı için dinamik üretim planlaması yapabilmemiz lazım. Bu çerçevede erken uyarı sistemiyle rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkan sağlayacağız. Teknolojik imkanlardan da yararlanarak tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, arz ve arz zinciri gelişmelerini izleyecek, sistemden elde edilecek sinyallerle tarımsal üretim ve fiyatlarla ilgili olası dalgalanmalar karşı gerekli tedbirleri anında devreye alacağız" diye konuştu.

SOĞAN STOKÇULARIYLA ETKİN MÜCADELE

Bakan Albayrak, "Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz. Sadece son bir iki günde Polatlı'da yaşanan bu denetimlerdeki çıkan netice. Arkadaşlar 24 deponun sadece üçünde satış yapıldığını tespit ettiler. Bu 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sadece Polatlı coğrafyasında bakıyoruz 200 bin ton soğanın 'fiyatlar yükselir' beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Bugün yine bir denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz.  Bakanlığımız koordinasyonunda başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız bu aktif denetimleri artırarak sahaya basmaya devam edecek. Gerek ihbarlar, gerek bilgilendirmeden yapılan denetimlerle bu süreci çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

"POZİTİF BİR KASIM AYINI ENFLASYON TABLOSUNDA ÇOK NET GÖRECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUZ"

Bakan Albayrak, "Kredi faizlerinde yüzde 40'lar, 45'ler, 50'lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK'dan takip ediyorum, elhamdülillah yüzde 30'ların altına, yüzde 25'lere, 25'lerin altına inmeye başladık. Bu 25'lere doğru ve altına doğru başlayan süreç Aralık'da daha da inşallah düşecek. Çünkü bu da yüksek. Bu fiyatlamalar, bu maliyetler hem enflasyonla hem piyasa belirsizliğini ortadan kalkmasıyla birlikte daha da düşecek. Özellikle piyasalardaki iyileşme gerek son ÖTV ve KDV düzenlememizin etkisiyle çok pozitif bir Kasım ayını enflasyon tablosunda çok net göreceğimizi ümit ediyoruz. Bir taraftan fiyatlardaki enflasyonist baskıyı kırmaları, diğer taraftan sektör olarak içinden geçtikleri durgunluktan kurtulmaları nedeniyle mobilya sektöründen, beyaz eşya sektöründen, otomotiv sektöründen aldığımız pozitif haberler bizleri sevindiriyor" dedi. 


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