Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Alanyaspor, Erzurumspor engelini de geçti. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı da 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İki Penaltı da Kaçtı

50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya karar verince skor 2-0'a kadar geldi. 77'de Erzurumsporlu Sunu penaltıdan skor 2-1 yaptı. Papis Cisse mücadele de iki kez penaltıdan yararlanamadı.