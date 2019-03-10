Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Alanyaspor, Erzurumspor engelini de geçti. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı da 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İki Penaltı da Kaçtı

50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya karar verince skor 2-0'a kadar geldi. 77'de Erzurumsporlu Sunu penaltıdan skor 2-1 yaptı. Papis Cisse mücadele de iki kez penaltıdan yararlanamadı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Baltasıyla vapura bindi!
Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel
Etiyopya'da korkunç uçak kazası
Meral Akşener'e CHP'den destek
Akşener'den Erdoğan'a büyük tepki!
Konya'da müteahhiti vurdu ardından intihara kalkıştı
Kemal Kılıçdaroğlu Dalaman'da oy istedi
Binali Yıldırım'dan Beylükdüzü'ne metro müjdesi
Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Baltasıyla vapura bindi!
Baltasıyla vapura bindi!
Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel
Alanyaspor Sergen Yalçın ile güzel
Etiyopya'da korkunç uçak kazası
Etiyopya'da korkunç uçak kazası
Meral Akşener'e CHP'den destek
Meral Akşener'e CHP'den destek
Akşener'den Erdoğan'a büyük tepki!
Akşener'den Erdoğan'a büyük tepki!
Konya'da müteahhiti vurdu ardından intihara kalkıştı
Konya'da müteahhiti vurdu ardından intihara kalkıştı
Kemal Kılıçdaroğlu Dalaman'da oy istedi
Kemal Kılıçdaroğlu Dalaman'da oy istedi
Binali Yıldırım'dan Beylükdüzü'ne metro müjdesi
Binali Yıldırım'dan Beylükdüzü'ne metro müjdesi
Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu
Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu
Binali Yıldırım'dan Yenikapı Müzesi için tarih
Binali Yıldırım'dan Yenikapı Müzesi için tarih
Aydın'da bir kadın taksiciyi rehin aldı
Aydın'da bir kadın taksiciyi rehin aldı
Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma hapis cezası
Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma hapis cezası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji