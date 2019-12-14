Alanyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Yoğun yağış altında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla ligdeki son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Alanyaspor, 23 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puanını 13 yaptı. Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.