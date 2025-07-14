Antalya’nın Alanya ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler gökyüzüne ve deniz derinliklerine taşındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri, hem havada hem de su altında Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

“Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır” temasıyla organize edilen etkinliklerde paramotor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış gibi ekstrem sporlarla dikkat çekici mesajlar verildi.

Türk bayrağı gökyüzünde ve su altında dalgalandı

Etkinlikler sırasında öğrenciler gökyüzünde yamaç paraşütü ve paramotor eşliğinde dev Türk bayrağı açarken, dalgıç öğrenciler de denizin metrelerce altında bayrakla poz verdi. Görsel anlamda büyük dikkat çeken bu anlar, birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Konferans ve şehitlik ziyareti de yapıldı

ALKÜ’de düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz gecesinin anlam ve önemine dair bir konferans düzenlendi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen konferansta darbe girişiminin toplumsal etkileri ve gençliğin sorumluluğu ele alındı.

Etkinliklerin son bölümünde ise akademisyen ve öğrenciler Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

ALKÜ’nün düzenlediği bu özel anma etkinliği, hem görsel hem de duygusal açıdan farkındalık yaratarak 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.