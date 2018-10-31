Alanya'da korkutan otel yangını

Antalya'nın alanya ilçeszinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangı, büyük çapta hasara yol açtı. Otelin boş olması, olası bir faciayı önledi.

SEZONU KAPATMIŞTI

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Grant Santana Oteli'nin giriş katındaki mutfak ve resoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı.

OTELDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın sebebiyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Otelin üst katları da dumanla doldu. Sezon dolayısıyla kapalı olan otelde boş olması, olası bir faciayı önledi.