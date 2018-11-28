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Akşener ve Kılıçdaroğlu büyükşehirler üzerinde uzlaşamadı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Akşener ve Kılıçdaroğlu büyükşehirler üzerinde uzlaşamadı

İYİ Parti ve CHP arasında yoğunlaşan ittifak görüşmelerinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığı bildirildi. Başta Ankara olmak üzere Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda görüş ayrılığı olduğu öğrenildi.

İYİ Parti ve CHP arasında yoğunlaşan ittifak görüşmelerinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığı bildirildi. Başta Ankara olmak üzere Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda görüş ayrılığı olduğu öğrenildi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE KİLİTLENDİ

Mahalli İdareler seçimi dolayısıyla partilerin ittifak çalışmaları hızlandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti yetkilileri arasında süren milli ittifak görüşmelerinde bazı anlaşmazlıklar yaşandığı ve üç büyük şehir üzerinde tartışmaların devam ettiği bildirildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, milli ittifak çalışmalarının büyük bir özveri ile devam ettiğini söyledi.

GÜÇ MÜCADELESİ YAŞANIYOR

İki parti arasında ittifak konusunda fikir birliği yaşandığı ancak başta Ankara olmak üzere Antalya ve Mersin üzerinde henüz bir anlaşma yapılamadığına temas eden Aydın, görüşmelerimiz sürüyor. Her iki partinin yetkililerinde kuvvetli bir istek var. Değişik formüller üzerinde çalışıyoruz. Sıkıntının en kısa zamanda atlatılacağına inanıyorum şeklinde konuştu.

ANKARA'DA İLÇELER MERCEK ALTINDA

Ankara'da Mansur Yavaş konusunda bir görüş farklılığı yaşanmadığı ancak bu adaylık konusunda İYİ Partinin ilçe belediye başkanlıkları konusunda ihtilafı olduğu öğrenildi. Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanlığı konusunda da anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.

ANAHTAR İSİM BURHANETTİN KOCAMAZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın MHP'denm istifa etmesi üzerine dikkatlerin İYİ Parti üzerine yöneldi. Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'den aday gösterilmesi ve bununda CHP tarafından desteklenmesinin beklendiği Mersinde, CHP'nin kuvvetli olduğunu kaydeden partiye yakın çevreler CHP'nin Mersin'de çok kuvvetli olduğu ve partinin 4 adayla seçim yarışında olduğu bu yüzden ittifak çalışmasına sıcak bakılmadığı öğrenildi. Aynı durumun Antalya Büyükşehir Belediyesi içinde yaşandığı kulislere yansıyan haberler arasında.


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