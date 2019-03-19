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Akşener: ''Mazottaki ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz''
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Akşener: ''Mazottaki ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz''

İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Antalya'da ortak miting düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da düzenlenen ortak mitingde Antalya halkına hitap etti.

Kılıçdaroğlu: ''Türkiye'nin sorunları var bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Bu sorunları aşmak mümkün.  Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Bizim mücadelemiz demokrasi ekmek onur her evde huzur bereket olsun hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlikle mücadeledir.''

Akşener: ''Antalyalılar turizmden memnun musunuz? Bir bakan konuştu Almanya tedbir aldı turizm bakanı toparlamaya çalıştı. Antalya'ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mudur? Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi. EYT'lilere türedi dendi bize terörist PKK'lı onlara türedi. Domates yetiştiricilerine terörist denildi. Mazotu indireceksiniz siz indirmezseniz biz indireceğiz. Mazotu mazottaki ÖTV'yi onlar indirmezse inşallah biz indireceğiz.''


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