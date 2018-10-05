Akşener'in evinin basılmasının ardından MHP'den ilk adım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimi, Meral Akşener'in evinin önüne gelerek Devlet Bahçeli lehine slogan atan grupla ilgili harekete geçti. MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı, genel merkez kararıyla görevden alınırken, parti genel merkezi önceki gece yaşanan eylemin talimat verilmeden gerçekleştiğini belirten topu ilçe teşkilatına attı.

İKİ PARTİ ARASINDAKİ GERİLİM SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden tartışma yaşanmıştı. Bahçeli'nin kendisine yönelik "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" diye yazmıştı.

Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.