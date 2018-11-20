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Akşener'den Kadın Adaya Oy Vermem Diyen Dekana Tepki
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Akşener'den Kadın Adaya Oy Vermem Diyen Dekana Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'ev hanımı olmak bakan olmaktan iyidir' diyen Dekan Mehmet Karalı'ya sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Konya Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın kadınlarla ilgili attığı tweet'e sert tepki gösterdi. Kadınlara aday olmak yerine evde oturup çocuk bakmayı ve ev hanımı olmayı öğütleyen profesöre "Özür dile" diyen Akşener, "Türk kadını çocuğuna bakar sen dert etme" dedi.

"O SÖZLERİ SİLDİN AMA ÖZÜR BORÇLUSUN"

Konya Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı 'Kadın evde oturup çocuk doğursun çocuk baksın yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğim' dedi. Ey hoca Türk kadını kendi çocuğuna bakar senin dert etmene gerek yok. O sözleri sildin ama bir özür borçlusun. Senin oyun da eksik kalsın. Bu işler hiç hayra alamet değil. Biz bu filmi defalarca gördük ve bıktık artık. AK Parti borazanlarının konuştuklarının hiçbiri vatandaşın gündeminde değil. Vatandaşın Cumhuriyet ile, Atatürk ile bir meselesi yok.”

 


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