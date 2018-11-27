Akşener'den ittifak açıklaması: 9 Büyükşehirde çalışmalar sürüyor

İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunan Meral Akşener, temkinli konuştu. İttifak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Akşener, henüz somut bir sonuca varılamadığını belirtirken, "9 büyükşehir için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Grup toplantısının ardından meclis muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin detay vermedi. 9 Büyükşehir için görüş alışverişinin sürdüğünü ifade eden Akşener, 'pazarlık' iddilarını ise reddetti. Referandumda 'hayır' oyu veren 17 Büyükşehir için dikkatle çalıştıklarını belirten Meral Akşener, "17 Büyükşehir referandumda ‘hayır' oyu vermişti. 3'ü Güneydoğudaki illerimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi, ‘4 Büyükşehiri alacağız' diye kanaat belirtti. 9 Büyükşehir için çalışma yürütülüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır' deme imkanımız yok” açıklamasında bulundu.

AKŞENER ANKARA'YI İSTİYOR İDDİALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi şartının olduğu iddialarını hatırlatan gazeteciye Akşener, “Herhangi bir şart ileri sürerek masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak yüzde 11 MHP oy aldı, AK Parti yüzde 42 oy aldı, dört kat fark var aralarında. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP'nin oyu yüzde 22. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. 5 milyon insan bize oy verdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile ikinci bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Akşener, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidecek. Dönüşünde bir görüşme yapacağız. Ondan sonra ne olacağına karar vereceğiz” şeklinde konuştu.