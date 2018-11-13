Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Erbaş'ı görevden alın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle bilinen 'Fesli Kadir' lakaplı Kadir Mısıroğlu ziyaretine çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, "Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden alın." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın 'Fesli Kadir' ziyaretinin tarihi bakımından mesaj içerdiğini işaret eden Meral Akşener, "Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 26'lık zammı yeniden gündemine taşıyan Meral Akşener işçi, emekli ve memura da aynı zammın yapılmasını talep ederken, Erdoğan'ın aldığı maaşın haram olduğunu ifade etti.

"TARİHİ FESLİ MÜPTEZELDEN Mİ ÖĞRENİYORSUNUZ?"

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Türk milleti dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bİr tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek içinmi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi dizlerden ve fesli müptezelden öğreniyorsunuz. Bu içimizi acıtıyor.

"TÜRKLER İÇİN 1. DÜNYA SAVAŞI İZMİR'DE BİTMİŞTİR"

Tarihi “Keşke Yunan kazansaydı” diyenden değil gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşler Başkanı'nı da görevden alın. Beyefendi Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için 1. Dünya Savaşı İzmir'de bitmiştir. 1. Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya Mondros'u kutlamaya mı gittiniz?”

"YANDAŞLARA VERDİĞİN PARALARI TOPLAYACAĞIZ"

Kriz Saray'ı teğet geçmiş. 48 yeni araç alınıyor. İktidar muhalefet oy verenleri ateşe atıp AKP'ye oy verenleri kurtarmış değil. kendine oy verenlere sıtını döndü vatandaşı unuttu. Ağlak mütahiti kurtarma planı hazırlayıp burs isteyen öğrenciye fırsatçı diyor. İş isteyeni fırçalıyor destekleri kesmek için fırsat kolluyor. Buradan ilan ediyorum 31 Mart'tan itibaren İYİ Parti olarak o yandaşlara verdiğin paraları toplayacağız. O paralar vatandaşa anasının ak sütü gibi helaldir.

"MİLLETE PLAN DEĞİL PİLAV LAZIM"

Rahmetli Demireli'n dediği gibi millete plan değil pilav lazım pilav. Saray'ın bahçesine dikilen hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışında makine getirtiyor ama vatandaş bu kış üşüyecek mi diye düşünmüyor. 81 milyon hurma kütüğü değil ki insan evladı. Doğalgaz uçtu. Kömürün, odunun fiyatı fırladı. Ne yakacak bu millet. Saray'dan bir çık, katrilyonluk uçaktan in üç yüz araçlık konvoyundan çık. Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. asgari ücret bin 603 TL. Canlı yayında bir evin masraflarını ayır. Buradan cebinde tek kuruş kalırsa biz susup oturalım bir daha hiç konuşmayalım. Madem her şeyi biliyorsunuz çıkıp anlatın vatandaş da bilsin. Ev sahibi Suriyeliler, Türkler mülteci. Sağlık hizmetleri bedava, dükkan açana vergi yok. Burs isteyen öğrenciye beleçi deniyor ya, Suriyeli öğrenciye tam bin 200 TL burs veriliyor