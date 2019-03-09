Akşener'den Erdoğan'a büyük tepki!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingindeki sözlerine büyük bir tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingindeki sözlerini sosyal medya hesabından boş geçmedi.

Erdoğan'ı Eleştirdi

Meral Akşener, "Haksızlık karşısında susan her zaman dilsiz bir şeytandır. Hak söze uydum diye kimse beni tehdit edemez. Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi neden korkayım ki?" dedi.

Elazığ mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Sen benim halkıma terörist dediğimi ispatlayamazsın. Bunu bedelini çok ağır ödeyeceksin. Birileri şu anda cezaevinde vakit dolduruyor. Sıra herkese gelebilir." dedi.