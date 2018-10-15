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Akşener'den Devlet Bahçeli aleyhine tehdit şikayeti
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Akşener'den Devlet Bahçeli aleyhine tehdit şikayeti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında savcığa suç duyurusunda bulundu.

Meral Akşener ile Devlet Bahçeli arasındaki gerilim mahkeye taşınıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Bahçeli hakkında tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti'nin basın bürosundan yapılan açıklamada “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce de ifade ettiği gibi,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şikayetçi olmuştur. Akşener, Avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK'nın, 106, 125, 214, 216, 218'inci maddelerine göre, Tehdit, Hakaret, Suç İşlemeye Tahrik ve Aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etmiştir.” denildi.

 


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