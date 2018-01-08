Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!

Meral Akşener: Kimse, kimin ne yapacağını konusunda akıl verme mevkisinde değil.

2019 yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den cevap geldi.

NE YAPACAĞIMIZA KENDİMİZ KARAR VERİRİZ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisine yöneltilen soru üzerine şöyle konuştu:” Başkalarının iradeleri hakkında konuşma siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil.

Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli partisinin gelen merkezinde düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'yi eleştirmiş ve “Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman, televizyonların daimi personeli haline gelmiş olan yorumcular ‘MHP barajı aşamama endişesine sahiptir, onun için ağır demektedirler7 yorumu yaptılar.

Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor. Ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. MHP'de küresel odaklar önemli oyunlar oynayabilir.

Geçmişte oldu, şimdi oluyor, gelecekte de olacaktır. Bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiştir, var oluş gayesi ortadan kalkmıştır.

MHP'yi sürekli engellemeye çalışanlar vardır. Bu parti ile kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Allah bize iyilik yapar, İYİ Parti'yi kurar, bir hanımefendinin koluna sepeti takar, gönderir. “ demişti.