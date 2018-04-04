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Akşener’den Afrin’e giden sanatçılara ağır eleştiri
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Akşener’den Afrin’e giden sanatçılara ağır eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla birlikte gittiği Hatay’da, kamuflaj giymesi ve sonrasında yaşanan tartışmalarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de dahil oldu. Sanatçılara sert tepki gösteren Akşener, “Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte gittiği Hatay'da, kamuflaj giymesi ve sonrasında yaşanan tartışmalarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de dahil oldu.

ONLARA SELAM BİLE VERMEYECEĞİZ

 

Sanatçılara sert tepki gösteren Akşener, “Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

ŞEKER İŞÇİLERİ İSYANDA

Şeker-İŞ Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ile Gök ve beraberindeki heyet bir sirü görüştü.

ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI

 

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan İsa Gök, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerimizi, Türkiye'de şeker pancar üretiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili Şeker-İş Sendikamızın görüşlerini kendilerine arz ettik.

FABRİKALAR KAPANACAK

 

Bu sistemde özelleştirme şeker fabrikalarımızın bir kısmının kapanacağına göçün ve terörün tetikleneceğini söyledik. Daha ileri zamanlarda şeker fabrikalarının üretimiyle ilgili de bilgi vermeyi düşünüyoruz” dedi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Akşener'de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İYİ Parti olarak biz, uzun bir zamandır çiftçi, pancar üreticisi ve şeker üretimi konusunda mücadele içindeyiz. Şimdi daha iyi bilgilerle bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 Nisan'da Alpullu Şeker Fabrikası'nın orada parti olarak biz toplantımız olacak” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YAKIŞTIRAMADIM

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, bir basın mensubunun “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ünlü sanatzılarla Hatay'a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?! Şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırdı:

MAGAZİN TAVIRLAR

“Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

ENGELLEYECEK KİŞİ HENÜZ YERYÜZÜNE İNMEDİ

Akşener, “Türkeş'i anma töreninde size yönelik bir yasak olduğuna dair söylemler var?” şeklinde yöneltilen soruya ise, “Ben bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının gittiğim şehirlerde varsa mezarları kamuoyuna çok bilgi vermeden gidip ziyaret eder ve duamı okurum.

KİMSE AMBARGO KOYAMAZ

 

Onun dışında kaldı ki, rahmetli Başbuğ'un mezarının elbette ziyaretine bir siyasi partinin yasak koyması mümkün olamaz. Ben bir yere gitmeye kalkıştığım zaman engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi. Kimsenin gücü yetmez.

Fakat gerginlikten, saygısızlıktan, seviyesizlikten, terbiyesizlikten uzak durmaya gayret ediyoruz biz. Yeteri kadar Türkiye çok gerildi” şeklinde cevap verdi.


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