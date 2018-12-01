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Akşener: Ankara'da ortak aday çıkarabiliriz
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Akşener: Ankara'da ortak aday çıkarabiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara için CHP ile görüştüklerini belirterek iki partinin ortak aday çıkarabileceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmeler devam ediyor. İstanbul'da özel bir üniversite tarafından düzenenen panelde konuşan Meral Akşener, Ankara'da CHP ile ortak aday çıkarabileceklerini söyledi.

Mevcut sistemin seçim ittifaklarını gerekli kıldığını belirten Akşener, "Belediye seçimlerine giderken İttifak'a kimisi 'işbirliği' diyor biz 'güç birliği' diyoruz ama konuşmalarımız var." dedi. Partisinin, AK Parti'nin yerini almaya hazırlandığını belirten Akşener gençlere, "Hangi partiye oy verirseniz verin, ama sandığa gidin." çağrısında bulundu.  

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ANKARA'DA ORTAK ADAY

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, "Henüz basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir." ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERDE İŞBİRLİĞİNİN OLUŞMASINI İSTİYORUM"

Meral Akşener, "İstanbul'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da adayını çıkarır. İzmir'i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuştu.


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