Aksaray'da otobüs tramvay hattına girdi seferler iptal

Aksaray'da meydana gelen otobüs kazası nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Direksiyon hakimiyetini yitiren halk otobüsü, tramvay hattına girerek katener telini kopardı.

Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılan bazı duraklarda tramvay seferleri durdu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.