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AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?

AKP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Binali Yıldırım'n hiyerarşi ve görevlendirme konusunda çekincelerinin olduğu ve bu durumun şu ana kadar giderilemediği bildirildi.

AKP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Binali Yıldırım'n hiyerarşi ve görevlendirme konusunda çekincelerinin olduğu ve bu durumun şu ana kadar giderilemediği bildirildi.

YILDIRIM NEDEN RAHATSIZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı belediye başkan adayları arasında ismi geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul için çekinceleri olduğu, İstanbul içinde yapılanma konusunda kendisine inisyatif tanınmaması karşısında huzursuz olduğu öğrenildi. Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Berat Albayrak ile öteden beri belli bir soğukluk yaşadığı biliniyordu.

İLÇELERİ DE BELİRLEMEK İSTİYOR

Ancak İstanbul ilçe belediye başkanlıklarının Berat Albayrak ve ekibi tarafından belirlenme çalışmalarına itiraz eden Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak beraber çalışacakları isimleride seçmek istediği kaydedildi.

PROTOKOL KRİZİ

Binali Yıldırım'ın öncelikli olarak protokol sıralamasını gerekçe göstererek belediye başkanlığına mesafeli baktığı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra bu sorunun halledileceği sözünü aldığı kaydedildi. AKP'nin hukukçu milletvekillerinden Mustafa Şentop'un bizzat Yıldırım için yeni bir formül üzerinde çalıştığı ve bu çözümün Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı'na getirilmesi olacağı kulislere yansıdı.

DAMATLA GERGİNLİK YAŞIYOR

Öte yandan meselenin burada tıkanmadığı asıl sorunun damat Albayrak tarafından ilçe belediye başkan adaylarına yönelik bir çalışma olduğu öğrenildi. Binali Yıldırım, birlikte çalışacağı adayları kendisinin seçmek istemesi ve damat Albayrak'ın buna karşı çıkması İstanbul için önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.

SORUNU REİS'Mİ ÇÖZECEK?

Bu sorunun şu ana kadar halledilemediği için Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak ilan edilmesine rağmen görevi kabul etme konusunda tereddütler yaşadığı anlaşıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisyatifi eline alıp, Binali Yıldırım'ın önünü açacak girişimlerde bulunacağı AKP'ye yakın kaynaklar tarafından öne sürüldü.


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