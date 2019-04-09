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AKP'den 'Olağanüstü' hamle
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

AKP'den 'Olağanüstü' hamle

İstanbul oylarının yeniden sayılması talebinin Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönmesi üzerine AKP kurmayları bu kez YSK'ya 'olağanüstü itiraz' da bulunmaya hazırlanıyor.

İstanbul oylarının yeniden sayılması talebinin Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönmesi üzerine AKP kurmayları bu kez YSK'ya "olağanüstü itiraz" da bulunmaya hazırlanıyor.

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 TALEPLERİ YSK'DEN GERİ DÖNDÜ

AKP, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya milletvekili Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edeceklerini açıkladı.

İSTANBUL'UN BÜTÜN OYLARI SAYILSIN

İstanbul'da bütün oyların sayılması talebi ile YSK tarafından geri çevrilen AKP'den bu kez yeni bir açıklama geldi.

OLAĞANÜST İTİRAZ EDECEĞİZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kunulu'nun İstanbul'da bütün oyların sayılmasını reddetmesine dair, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha Yüksek Seçim Kuruluna gideceklerini açıkladı.

USÜLSÜZLÜKLER TESPİT ETMİŞLER

Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da bütün oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" şeklinde açıklama yaptı.


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