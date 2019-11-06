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Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı

Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle görüntülendi.

SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Dizide Miran Aslanbey karakterini oynayan başarılı oyuncu, Sevgilisi Sandra Pestemalciyan el ele alışveriş yaptı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını kırmayarak yakından ilgilendi.


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