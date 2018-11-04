Akılsızlık Örnekleri

Türkiye'mizde akılsızlık, iz'ansızlık ve hatta vicdansızlık örneği o kadar çok şey oluyor ki, insan şaşırıp kalıyor.

Özellikle de siyasi yapıdaki bu iz'ansızlığın hiç bir izahı yok.

Ap-açık yapılan ve bile bile yapılan hataların da izahı olamaz zaten.

Bir Muhalefet sözcüsü aynen aşağıdakine benzer bir beyanatta bile bulunabilmiştir.

" Biz bu İktidarın yaptığı iyi işlere iyi dersek, muhalefet yaptığımıza kimi inandırabiliriz? "

Hükümet ne yaparsa ve hangi eseri millete hizmet için hayata geçirirse, bu kafalar hemen bir kulp bulmaya çalışıyor.

Örnek mi istersiniz?

Hangisini hatırlatalım ki?

Üçüncü Boğaz Köprüsü yapılıyor. Bu köprünün neden yapıldığı sorgulanıyor.

" Elinin körü için yapıldı neden yapılacak! "diyesiniz geliyor.

Ellerine hesap makinasını alıp köprüden geçen araçların ödediği parayı hesaplamaya başlıyorlar. Sonra da " Zarar ediyor " yaygarasını basıyorlar.

Oysa asırlardır üçüncü kez ve üçüncü olarak böyle bir esere kavuşan İstanbul Boğazının o kesimine böyle bir köprü yapılmamış olsaydı ülkemiz ve milletimiz ne kazanmış olacaktı?

Çok iyi hatırlarız. İstanbul'a birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında, bir zamanın Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, " Bu köprü kompradorların, zenginlerin arabaları geçsin diye yapıldı " demişti.

Allaha şükür şimdi sıradan vatandaşlarımız bile son model arabalarıyla bu köprüyü ve diğer iki köprümüzü kullanıyor.

Marmara Denizi üzerine yapılan Osman Gazi Köprüsü de şimdi onları en fazla rahatsız eden eser. Onu da ellerinde hesap makinasıyla tenkit ediyorlar. Neymiş efendim, yeteri kadar araba geçmiyormuş. Köprü zarar ediyormuş, bu zararı devlet kesesinden karşılıyor muşuz. Sanki bu köprüyü yapan konsorsiyum zarar etmek için milyonlarca Dolar para yatırıp Türkiye'ye bu eseri kazandırmışlar.

Bu kafalar yapılan bunca eserin millete hizmette ve kolaylıkta

sağladığı olumlu şeyleri hiç hesaba katmazlar.

Şimdi İstanbul'a yapılan ve dünyanın en büyük havaalanlarından biri ya da birincisi olan İstanbul Hava Limanı için yaygara yapıp duruyorlar.

Oysa Devletin cebinden beş kuruş harcanmadan kısa zamanda meydana getirilen bu eser Milletimizin ve Devletimizin malıdır ve öyle kalacaktır. Buraya sermaye yatırıp inşa edenler de elbette haklarını alacaklardır.

Ama O kafa bundan kendi hesabına fayda çıkar enayiliği ile faydası ve değeri ortada olan bu devasa eserlerin neden yapıldığını sorguluyor. Havaalanı yapılırken kaç ağaç kesildiğini dillerine dolayıp ha bire sorup duruyorlar. Sanki ömürleri içinde dikili tek ağaçları varmış gibi. Ayrıca İstanbul'a yeni dikilen milyonlarca ağacı da kör gibi hiç görmüyor, görmezlikten geliyorlar.

Şimdi İstanbul halkına Anadolu Yakasındaki Kadıköy İstasyonundan Trakya tarafında Beylikdüzü'ne kadar her dakika kalkarak milyonlarca insana zaman kazandıracak, süratle hizmet veren Metrobüsler için de, " Bunlar yokuşa doğru yürümüyor. " iddialarıyla insanları kandırmışlardı.

Marmaray için ayrı, Avrasya Tüneli için ayrı, metro hatları için ayrı ayrı olumsuz iddialarda bulunmaya devam etmişlerdir.

Bunu yaparken de kamuoyundan destek devşirecekleri gibi aklın alamayacağı yanlış bir yola girmişler ve hiç bir seçimde de hedefe varamamışlardır.

İyi ki varamıyorlar. Çünkü onların iş başında olduğu zamanları da bu millet çok iyi biliyor ve hatırlıyor.

Özellikle Muhalefette olan siyasi kadro ve Liderleri bu gibi altı boş, hiç bir dayanağı ve gerçekliği olmayan politikalarla iktidara gelebileceklerini sanıyorlarsa yazıktır, boşuna uğraşmasınlar. Ya da bükemedikleri bileği öpüp kenara çekilsinler. Belki daha iyi muhalefet edebilecek birileri çıkar ortaya.

Çünkü bu memleketin akıllı Muhalefete de şiddetle ihtiyacı var.