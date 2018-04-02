Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki sanatçı heyetiyle Suriye'deki operasyonların komuta edildiği Hatay'daki birlikleri ziyarette bulundu. Oldukça keyifli geçen ziyarette Mehmetçik ile sanatçılar bir araya gelirken bol bol hatıra fotoğrafı da çektirildi.

İbrahim Tatlıses'in Menbiç için söylediği türkü sırasında bir uzman çavuş Orgeneral Hulusi Akar'ın arkasından gelerek çıkardığı cep telefonuyla selfie çekmeye çalışınca Akar Paşa'nın hışmına uğradı. Tatlıses'in Menbiç türküsüne bir yandan eşlik eden asker diğer yandan orduda kullanımı yasak olan kameralı cep telefonuyla o anları kayıt aldına aldı.

ORG. AKAR'IN TEPKİSİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Çevredekilerin uyarısıyla cep telefonunu saklamaya çalışan uzman çavuş Orgeneral Akar'ın gözünden kaçmadı. Askeriyle sadece bir kaç saniye göz göze gelen Akar Paşa, uzman çavuşa telefonunu kaldırması yönünde talimatta bulundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Askerin bu uyarının ardından düştüğü durum sosyal medyada günün konusu oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan görüntüler sonrası pek çok eski asker TSK'daki disiplini eleştirirken duruma müsaade edilmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.