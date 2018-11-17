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Akar'dan ABD'ye fotoğraf tepkisi: İşbirliğini hemen kesin
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Akar'dan ABD'ye fotoğraf tepkisi: İşbirliğini hemen kesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada'da katıldığı Güvenlik Forumu'nda ABD'li askerlerin, terör örgütü YPG militanlarıyla aynı sofrada yer aldığı fotoğrafa tepki gösterdi.

ABD yönetiminin terör örgütü YPG'ye açıktan desteği sürüyor. Mencbiç'te bulunan ABD askerlerinin terör örgütü YPG'lilerle aynı sofrada yer aldığı görüntüler büyük tepki çekti. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'ya giden Hulusi Akar, buradaki konuşmasında ABD yönetimine tepki gösterdi.

Teröristlerle müttefik Amerikan askerlerinin aynı karede yer almasının kabul edilemez olduğunu belirten Akar, ''ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

HULUSİ AKAR KANADA'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak için geldiği Kanada'nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı'nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti.

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan'ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD'li senatörlerle bir araya geldi.

ABD YÖNETİMİNE FOTOĞRAF TEPKİSİ

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir.

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TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE EDİLMEYECEK

ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD'nin terör örgütü YPG'ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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