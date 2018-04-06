Akademisyen cenazesinde rektöre ihmal tepkisi

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, önceki gün görev yaptığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne gelerek terör estirdi. Yanında getirdiği tabancasıyla "FETÖ soruşturması" nedeniyle husumet yaşadığı akademik personele kurşun yağdıran Bayar, 4 meslektaşını öldürmüştü.

Olayın ardından teslim olan Volkan Bayar, ilk ifadesinde pişman olmadığını belirtirken "Hayatımı mahvettiler" dedi. Volkan Bayar'ın tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 4 akademisyen için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Son kez arkadaşları ve öğrencilerinin karşısına çıkan akademisyenlerin aileleri olayda ihmali olduğunu düşündükleri rektörü protesyo etti.

HAKKINDA DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Volkan Bayar'ın 15 Temmuz'un ardından arasında husumet bulunduğu akademik personel hakkında FETÖ'cü ihbarında bulunarak çok sayıda kişinin üniversiteden uzaklaştırılmasına ve cezaevine gönderilmesine neden olduğu öne sürüldü.

Saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı' olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi. Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı. Cenazede “Rektör istifa” sloganları atıldı.